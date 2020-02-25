На Украине рассказали о секретных версиях крушения «Боинга» в Иране

Что это за версии, Данилов не уточнил. Он лишь добавил, что в рамках работы с «закрытыми» версиями устанавливается, кто был заинтересован в авиакатастрофе и «кто ещё принимал в этом участие».

Судя по ответу Данилова, Украина пока не получила «чёрные ящики» разбившегося «Боинга». Пока идут технические процессы, а также согласование процедур, объяснил секретарь СНБО.

Власти Ирана три дня не признавали, что украинский «Боинг» был по ошибке сбит системой ПВО. По лайнеру были выпущены две ракеты. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

