На Украине рассказали о секретных версиях крушения «Боинга» в Иране
Украинские правоохранительные органы рассматривают три «закрытые» версии крушения «Боинга» «Международных авиалиний Украины» под Тегераном утром 8 января. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, отвечая на вопрос журналистов издания Liga.net, верит ли он, что ПВО Ирана случайно сбила самолёт.
Что это за версии, Данилов не уточнил. Он лишь добавил, что в рамках работы с «закрытыми» версиями устанавливается, кто был заинтересован в авиакатастрофе и «кто ещё принимал в этом участие».
Судя по ответу Данилова, Украина пока не получила «чёрные ящики» разбившегося «Боинга». Пока идут технические процессы, а также согласование процедур, объяснил секретарь СНБО.
Власти Ирана три дня не признавали, что украинский «Боинг» был по ошибке сбит системой ПВО. По лайнеру были выпущены две ракеты. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
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