Путин: ОДКБ нужна система постоянного обмена информацией о биоугрозах

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ он отметил, что в этой связи требуется система постоянного обмена информацией, так как завоз какого-либо патогена в одну из стран Организации ставит под угрозу других участников.

«Здесь нужна система постоянного обмена информацией и практической работы», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на границах России усилили санитарный контроль из-за риска распространения Эболы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».