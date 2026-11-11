Путин: ОДКБ нужна система постоянного обмена информацией о биоугрозах

Ситуация с биологической безопасностью в мире продолжает оставаться непростой. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ он отметил, что в этой связи требуется система постоянного обмена информацией, так как завоз какого-либо патогена в одну из стран Организации ставит под угрозу других участников.

«Здесь нужна система постоянного обмена информацией и практической работы», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на границах России усилили санитарный контроль из-за риска распространения Эболы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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