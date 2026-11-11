Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ

По его словам, решение было принято в соответствии с уставом организации на основании того, что Ереван несколько лет не выполнял своих обязательств.

«Было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», - рассказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у республики больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

