Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ
Армения была лишена права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом журналисту Life Александру Юнашеву сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, решение было принято в соответствии с уставом организации на основании того, что Ереван несколько лет не выполнял своих обязательств.
«Было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», - рассказал представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у республики больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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