Новости за ночь: Украину не устроила компенсация Ирана за сбитый «Боинг»
Власти Ирана предложили Украине выплатить по 80 тысяч долларов (чуть больше 2 млн гривен – прим. НСН) за каждого пострадавшего и каждую жертву крушения «Боинга» под Тегераном, сбитого иранскими ПВО. Об этом в интервью ТСН рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Life.ru.
Глава государства отметил, что с человеческими жизнями несоизмеримы никакие суммы, но предложенные выплаты – «это очень мало». Зеленский пообещал, что Киев будет добиваться увеличения сумм компенсации.
При крушении «Боинга» «Международных авиалиний Украины» 8 января погибли 176 человек. 11 погибших, включая девять членов экипажа, были гражданами Украины.
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