Новости за ночь: Украину не устроила компенсация Ирана за сбитый «Боинг»

Глава государства отметил, что с человеческими жизнями несоизмеримы никакие суммы, но предложенные выплаты – «это очень мало». Зеленский пообещал, что Киев будет добиваться увеличения сумм компенсации.

При крушении «Боинга» «Международных авиалиний Украины» 8 января погибли 176 человек. 11 погибших, включая девять членов экипажа, были гражданами Украины.

