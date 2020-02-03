Новости за ночь: Украину не устроила компенсация Ирана за сбитый «Боинг»

3 февраля 202007:31

Власти Ирана предложили Украине выплатить по 80 тысяч долларов (чуть больше 2 млн гривен – прим. НСН) за каждого пострадавшего и каждую жертву крушения «Боинга» под Тегераном, сбитого иранскими ПВО. Об этом в интервью ТСН рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Life.ru.

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Глава государства отметил, что с человеческими жизнями несоизмеримы никакие суммы, но предложенные выплаты – «это очень мало». Зеленский пообещал, что Киев будет добиваться увеличения сумм компенсации.

При крушении «Боинга» «Международных авиалиний Украины» 8 января погибли 176 человек. 11 погибших, включая девять членов экипажа, были гражданами Украины.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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