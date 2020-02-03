Отказ Зеленского от предложенных Ираном компенсациях списали на некомпетентность
Украинский политолог в эфире НСН выразил мнение, что заявление о предложении Ирана выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном говорит о некомпетентности Зеленского.
80 тысяч долларов предложил Иран выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной. Он пообещал «давить на большую сумму», отметив при этом, что человеческую жизнь нельзя измерить «никакими деньгами».
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил мнение, что такое заявление говорит о некомпетентности Зеленского.
«Очень темная история с этим самолетом. Очень много информации отсутствует. Это не право Зеленского говорить «мало». Он к этим деньгам никакого отношения не имеет. К ними имеют отношение родственники погибших. Надо их спрашивать. Так всегда делается. И потом ведутся переговоры, решается вопрос. Если договориться не удастся, есть международный суд. Это заявление еще раз свидетельствует, что Зеленский совершенно некомпетентный, недалекий человек. Не на своем месте», - сказал он.
Напомним, украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января на взлете из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позже власти Ирана признались, что самолет был сбит по ошибке ракетой ПВО.
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