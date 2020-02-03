Отказ Зеленского от предложенных Ираном компенсациях списали на некомпетентность

80 тысяч долларов предложил Иран выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной. Он пообещал «давить на большую сумму», отметив при этом, что человеческую жизнь нельзя измерить «никакими деньгами».

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил мнение, что такое заявление говорит о некомпетентности Зеленского.