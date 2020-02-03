Украинский «Боинг» в Иране уничтожили на глазах пилота другого лайнера
Пилот самолета иранской авиакомпании «Асеман Эйрлайнз» видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном. Он сообщил об этом авиадиспетчеру. Запись переговоров публикует телеканал ТСН.
Известно, что в момент произошедшей катастрофы с украинским самолетом иранский лайнер заходил на посадку.
«По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?», — сообщает пилот.
Диспетчер переспрашивает у летчика, где произошла вспышка и уточняет, не летит ли ракета в сторону города. В ответ пилот сообщает, то ракета взлетела со стороны города и говорит, что видел взрыв, но не понимает, что это. По словам диспетчера, у него пока нет информации о том, что конкретно произошло.
Украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Он направлялся в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли. Позже Иран признал, что ошибочно сбил пассажирский самолет.
80 тысяч долларов предложил Иран выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной. Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил мнение, что такое заявление говорит о некомпетентности Зеленского.
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