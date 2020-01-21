Новости за ночь: Иран признал попадание ракет «Тор-М1» в украинский «Боинг»

В документе говорится, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени. На высоте 2,5 километров борт потерял связь с управлением воздушного движения. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, с экранов первичного наблюдения – в 6:18, приводит «Газета.ру» содержание отчета.

Первое касание земли произошло в парке, свидетельствуют опубликованные данные.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Только спустя три дня власти Ирана признали, что причиной произошедшего стала ошибка системы ПВО. При крушении «Боинга» погибли 176 человек – граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

