Новости за ночь: Иран признал попадание ракет «Тор-М1» в украинский «Боинг»
По самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» были выпущены две ракеты класса «земля-воздух» малой дальности из зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1». Такая информация содержится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.
В документе говорится, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени. На высоте 2,5 километров борт потерял связь с управлением воздушного движения. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, с экранов первичного наблюдения – в 6:18, приводит «Газета.ру» содержание отчета.
Первое касание земли произошло в парке, свидетельствуют опубликованные данные.
Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Только спустя три дня власти Ирана признали, что причиной произошедшего стала ошибка системы ПВО. При крушении «Боинга» погибли 176 человек – граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
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