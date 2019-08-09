В России не спешат списывать Атамбаева со счетов

Атамбаеву, которого в конце июля парламент Киргизии лишил неприкосновенности, инкриминируют не только незаконное освобождение криминального авторитета, но также махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконные поставки угля. Однако в Киргизии мало, кто верит, что эти обвинения могут упрятать бывшего главу государства за решетку, сказал Андрей Грозин.

«Многие наблюдатели в Кыргызстане говорят, что не все удастся доказать. Говорить о том, что они железобетонно подтверждены доказательной базой, никто в Бишкеке сейчас не возьмется. Вполне возможно, что процесс, если таковой будет, может развалиться достаточно легко. Атамбаев — человек с большим политическим опытом, человек с историей, крупная фигура, и просто так его посадить в тюрьму будет достаточно сложно, если вообще такая задача ставится», — сказал собеседник НСН.

По его словам, власти Киргизии хотели не столько посадить Атамбаева, сколько вынудить его покинуть страну. Но и это у них вряд ли получится, считает эксперт.

«Мне кажется, что изначально руководство страны рассчитывало, что удастся выдавить Алмазбека Шаршеновича в иммиграцию, как это случилось с Акаевым, как это случилось с Бакиевым. То, что дело зашло так далеко, как сейчас, это с одной стороны демонстрация слабой подготовки, а с другой стороны, неуступчивость самого Алмазбека Шаршеновича. Он неоднократно уже говорил и будет говорить, что не виноват, что подвергается политическим репрессиям. У него есть сторонники, у него есть ресурсы. Поэтому так просто его выключить из политической жизни страны не получится», — заявил Андрей Грозин.

Политолог добавил, что некоторые эксперты в Киргизии объясняют то, что сейчас происходит с Атамбаевым предстоящими парламентскими выборами в стране, и не исключают, что экс-президент соберет вокруг себя оппозиционный блок.