В России не спешат списывать Атамбаева со счетов
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ заявил в эфире НСН, что арест бывшего президента Киргизии не означает его уход из политической жизни страны.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа и в настоящее время содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, рассказал «РИА Новости» его адвокат Сергей Слесарев. По словам защитника, экс-президенту предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Как сообщают СМИ, Атамбаев сам сдался властям, после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш близ Бишкека. Однако не стоит расценивать его арест как проигрыш, заявил в эфире НСН завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
«Я бы пока поостерегся говорить о том, что он проиграл. Весь опыт политической жизни господина Атамбаева свидетельствует, на мой взгляд, о том, что лучше и эффективнее всего он действует только тогда, когда ощущает на себе давление. Он — боец, и так быстро и просто не сдастся», — отметил политолог.
Атамбаеву, которого в конце июля парламент Киргизии лишил неприкосновенности, инкриминируют не только незаконное освобождение криминального авторитета, но также махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконные поставки угля. Однако в Киргизии мало, кто верит, что эти обвинения могут упрятать бывшего главу государства за решетку, сказал Андрей Грозин.
«Многие наблюдатели в Кыргызстане говорят, что не все удастся доказать. Говорить о том, что они железобетонно подтверждены доказательной базой, никто в Бишкеке сейчас не возьмется. Вполне возможно, что процесс, если таковой будет, может развалиться достаточно легко. Атамбаев — человек с большим политическим опытом, человек с историей, крупная фигура, и просто так его посадить в тюрьму будет достаточно сложно, если вообще такая задача ставится», — сказал собеседник НСН.
По его словам, власти Киргизии хотели не столько посадить Атамбаева, сколько вынудить его покинуть страну. Но и это у них вряд ли получится, считает эксперт.
«Мне кажется, что изначально руководство страны рассчитывало, что удастся выдавить Алмазбека Шаршеновича в иммиграцию, как это случилось с Акаевым, как это случилось с Бакиевым. То, что дело зашло так далеко, как сейчас, это с одной стороны демонстрация слабой подготовки, а с другой стороны, неуступчивость самого Алмазбека Шаршеновича. Он неоднократно уже говорил и будет говорить, что не виноват, что подвергается политическим репрессиям. У него есть сторонники, у него есть ресурсы. Поэтому так просто его выключить из политической жизни страны не получится», — заявил Андрей Грозин.
Политолог добавил, что некоторые эксперты в Киргизии объясняют то, что сейчас происходит с Атамбаевым предстоящими парламентскими выборами в стране, и не исключают, что экс-президент соберет вокруг себя оппозиционный блок.
«Не стоит забывать, что все происходящее в Киргизии сейчас так или иначе проходит под эгидой будущих парламентских выборов, которые должны состояться в следующем году. Некоторые эксперты в Кыргыхстане говорят, что именно предстоящие выборы в парламент во многом определяют те процессы и степень их радикализации, которые наблюдаются в последнее время в стране. Вполне возможно, что вокруг Атамбаева начнет консолидироваться некий оппозиционный лагерь, и так просто его убрать с политической арены Киргизии не получится. Слишком крупная фигура», — заключил собеседник НСН.
Напомним, что первая попытка задержать Атамбаева произошла вечером 7 августа. На защиту бывшего главы государства вышли несколько сотен сторонников. В результате штурма его резиденции в селе Кой-Таш пострадали около полусотни людей, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Сам Атамбаев признался, что был вынужден лично отстреливаться от штурмовавших его дом силовиков. В результате повторного штурма, по последним данным, ранения получили пять человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Сделали представление. МИД РФ вызвал дипломата США из-за акции в Москве
- Дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек
- «Отличная новость!». Захарова о российском самолете в небе Украины
- Стало известно, когда лето вернётся в Москву
- Спасатель МЧС рассказал, как выжить во время шторма в городе