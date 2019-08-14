На задержавшего Атамбаева замглавы МВД Киргизии завели дело
В отношении задержавшего экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева бывшего замглавы киргизского МВД Курсана Асанова возбуждено уголовное дело, пишет RT.
Дело возбуждено военной прокуратурой по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Бывшего правоохранителя подозревают в предательстве, а также утверждают, что он оставил личный состав в опасности, грубо нарушив требования закона. Кроме того, ему вменяют сокрытие улик.
Как отмечает телеканал «360», ранее сообщалось, что именно Асанов уговорил Атамбаева сдаться после третьей попытки штурма. После этого он был уволен за предательство интересов милиции и утрату доверия.
Напомним, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был арестован 8 августа. Политика задержали в селе Кой-Таш в ходе операции, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов под руководством главы киргизского МВД Кашкара Джунушалиева. После штурма своей резиденции Атамбаев сам сдался властям.
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