Экс-президенту Киргизии предъявили обвинения в убийстве и тяжких преступлениях
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Как заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев, экс-политику вменяют в вину убийство и покушение на убийство, организацию массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.
По совокупности предъявленных обвинений, как пишет RT, Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.
На пресс-конференции главы Госкомитета нацбезопасности республики Орозбека Опумбаева, Атамбаев стрелял в бойцов спецназа, один из них погиб. При этом сам экс-президент Киргизии утверждал, что у его «сторонников не было даже рогатки».
Но сам он воспользовался оружием, когда начался штурм его резиденции, уточняет Ura.ru.
Ранее эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров в эфире НСН назвал Атамбаева «политическим трупом» и заявил, что у него будет целая пачка обвинений, потому ближайшие месяцы он проведет под следствием.
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