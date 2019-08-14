Атамбаеву предъявили два новых обвинения

В отношении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждено ещё два уголовных дела. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, новые обвинения касаются модернизации ТЭЦ Бишкека и передачи в собственность здания «Форума». Всего в отношении экс-лидера государства ведётся четыре уголовных производства. По словам адвоката, подписывать уведомления о новых делах его подзащитный не стал.

Осада, задержание и политический труп

Ранее сообщалось, что бывшему президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Экс-политику вменяют в вину убийство и покушение на убийство, организацию массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.

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ФОТО: РИА Новости//Бактияр Бердибеков
ТЕГИ:Алмазбек АтамбаевОбвинения

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