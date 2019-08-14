Атамбаеву предъявили два новых обвинения

В отношении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждено ещё два уголовных дела. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, новые обвинения касаются модернизации ТЭЦ Бишкека и передачи в собственность здания «Форума». Всего в отношении экс-лидера государства ведётся четыре уголовных производства. По словам адвоката, подписывать уведомления о новых делах его подзащитный не стал.