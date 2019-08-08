Осада, задержание и политический труп

Спецоперация по его поимке началась более суток назад, и накануне вечером уже поступали сообщения о задержании бывшего главы республики, как впоследствии выяснилось, преждевременные. Задержанию Алмазбека Атамбаева предшествовали столкновения прибывших за ним сотрудников спецподразделений с его сторонниками, которых на защиту бывшего президента собралось несколько сотен. В результате этого противостояния погиб один человек и пострадали около ста. При этом ранения получили 22 сотрудника Госкомитета нацбезопасности и двое милиционеров. Сам Атамбаев признал, что применял огнестрельное оружие, отметив, что пытался стрелять так, чтобы ни в кого не попасть.

После того, как между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым, которого сам же он и выдвинул в президенты, возник конфликт, экс-президента обвинили в целом ряде особо тяжких преступлений коррупционного характера и в незаконном обогащении. Решением парламента он был лишен неприкосновенности. Сам Атамбаев все обвинения в свой адрес отрицает. Вечером четверга, по сообщениям киргизских СМИ, он был доставлен в Бишкек, причем, не без приключений: сторонники Атамбаева перекрыли дорогу, но силовикам все же удалось вывезти арестованного.

Туда же, в столицу Киргизии, могут перекинуться беспорядки: из села Кой-Таш, где расположена резиденция Атамбаева, в сторону Бишкека выдвинулись порядка тысячи человек. Сообщивший об этом член политсовета Социально-демократической партии, которую до недавнего времени возглавлял опальный правитель, уточнил, что, «скорее всего, люди пойдут» к Министерству внутренних дел республики. Ранее представитель МВД Киргизии сообщил, что экс-президента доставили в Главное следственное управление ведомства.

Впрочем, сторонникам бывшего президента вряд ли стоит рассчитывать на успех своего похода по освобождению патрона: с этого дня Алмазбек Атамбаев – политический труп, - указал в эфире НСН эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.

«Ситуация очевидна: зачинщик – Атамбаев. Его вежливо приглашали на допрос, раз-два-три, потом за ним пошли, потом началась стрельба, раненые, убитые. Теперь он политический труп, на мой взгляд. Этот человек растерял все, что имел. У него будет целая пачка обвинений, ближайшие месяцы он проведет под следствием».

На отношениях Бишкека с Москвой арест Атамбаева, который недавно приезжал к президенту Путину за поддержкой, никак не скажется. Российский МИД уже заявил, что эти события - внутреннее дело Киргизии, - напомнил собеседник НСН.

