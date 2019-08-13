Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

На пресс-конференции глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев как минимум 6 раз стрелял в бойцов спецназа. Судя по характеру ранений, все выстрелы были - на поражение.

«Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом», - сказал глава ГКНБ, которого цитирует Газета.ру.

Также Опумбаев добавил, что считает виновным Атамбаева в подготовке военного госпереворота. Более того, экс-глава государства готовился к столкновениям в резиденции. В его в доме был найден целый арсенал. Это и снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж его дома был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для обороны, пишет РЕН-ТВ.