Суд арестовал имущество эк-президента Киргизии Атамбаева


Суд арестовал имущество экс-лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева, в частности, его телеканал «Апрель» и АО «Медиа-форум», сообщает Киргизское национальное агентство «Кабар».

Отмечается, что для продолжения следствия будет проведен допрос сторонников Атамбаева.

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Напомним, спецоперация по захвату экс-лидера Киргизии началась 7 августа. В результате штурма его дома в селе Кой-Таш пострадали более 50 человек, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Ранее завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин предсказал в эфире НСН ухудшение ситуации, но ввиду недостаточной поддержки Атамбаева, без развития серьезного внутриполитического конфликта.


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ФОТО: РИА Новости//Бактияр Бердибеков
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