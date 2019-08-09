Суд арестовал имущество эк-президента Киргизии Атамбаева

Напомним, спецоперация по захвату экс-лидера Киргизии началась 7 августа. В результате штурма его дома в селе Кой-Таш пострадали более 50 человек, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Ранее завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин предсказал в эфире НСН ухудшение ситуации, но ввиду недостаточной поддержки Атамбаева, без развития серьезного внутриполитического конфликта.



