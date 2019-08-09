Суд арестовал имущество эк-президента Киргизии Атамбаева
Суд арестовал имущество экс-лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева, в частности, его телеканал «Апрель» и АО «Медиа-форум», сообщает Киргизское национальное агентство «Кабар».
Отмечается, что для продолжения следствия будет проведен допрос сторонников Атамбаева.
Напомним, спецоперация по захвату экс-лидера Киргизии началась 7 августа. В результате штурма его дома в селе Кой-Таш пострадали более 50 человек, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.
Ранее завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин предсказал в эфире НСН ухудшение ситуации, но ввиду недостаточной поддержки Атамбаева, без развития серьезного внутриполитического конфликта.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Суд арестовал имущество эк-президента Киргизии Атамбаева
- Суд взял под арест водителя автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском
- На митингах правды не сыскать
- «Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
- Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов