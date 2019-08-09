«Сам виноват!». Атамбаева поместили в СИЗО до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа и в настоящее время содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, рассказал «РИА Новости» его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, экс-президенту предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Политика задержали накануне в селе Кой-Таш в ходе операции, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов под руководством главы киргизского МВД Кашкара Джунушалиева. По некоторым данным, Атамбаев сам сдался властям. Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров описал в эфире НСН, что ждет экс-президента дальше.