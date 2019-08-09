«Сам виноват!». Атамбаева поместили в СИЗО до 26 августа

Эксперты по Средней Азии оценили в эфире НСН перспективы бывшего президента Киргизии.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа и в настоящее время содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, рассказал «РИА Новости» его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, экс-президенту предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Политика задержали накануне в селе Кой-Таш в ходе операции, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов под руководством главы киргизского МВД Кашкара Джунушалиева. По некоторым данным, Атамбаев сам сдался властям. Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров описал в эфире НСН, что ждет экс-президента дальше.

Атамбаева признали трупом. Политическим

«Сторонников у него было порядочно, хотя не так чтобы много, тысяч десять-двенадцать. Но сейчас они лишились руководства. Они мало на что способны, тем более что ситуация очевидна: зачинщик – Атамбаев. Его вежливо приглашали на допрос, раз-два-три, потом за ним пошли, потом началась стрельба, раненые, убитые. Теперь он политический труп, на мой взгляд. Этот человек растерял все, что имел. У него будет целая пачка обвинений, ближайшие месяцы он проведет под следствием», — сказал он.

Первая попытка задержать Атамбаева произошла вечером 7 августа. На защиту бывшего главы государства вышли несколько сотен сторонников. В результате штурма его резиденции в селе Кой-Таш пострадали 52 человека, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин предсказал в эфире НСН ухудшение ситуации, но ввиду недостаточной поддержки Атамбаева, без развития серьезного внутриполитического конфликта.

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«Все же помнят, что та система, которая сейчас поедает Алмазбека Шаршеновича, это система, которую он, если не создал, то укрепил и стабилизировал. Все его президентство прошло под знаком совершенствования тех политических механизмов, которые достались ему в наследство от господина Бакеева и от господина Акаева. Эти политические механизмы сейчас перемалывают господина Атамбаева. И большинство граждан Кыргызстана прекрасно понимают, что здесь мы видим не какое-то серьезное противостояние человека, у которого есть глубокие идейные противоречия с действующей властью. Нет, это во многом, к сожалению, борьба амбиций. Это борьба амбиций прошлого президента, действующего президента, окружений прошлого президента и действующего. Люди все это понимают, поэтому я думаю, до серьезного внутриполитического конфликта дело не дойдет», — предположил он.

Напомним, 27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Ему инкриминируют махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконное освобождение криминального авторитета, незаконные поставки угля.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Алмазбек АтамбаевКиргизияАндрей Грозин

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