«Сам виноват!». Атамбаева поместили в СИЗО до 26 августа
Эксперты по Средней Азии оценили в эфире НСН перспективы бывшего президента Киргизии.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа и в настоящее время содержится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности, рассказал «РИА Новости» его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, экс-президенту предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Политика задержали накануне в селе Кой-Таш в ходе операции, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов под руководством главы киргизского МВД Кашкара Джунушалиева. По некоторым данным, Атамбаев сам сдался властям. Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров описал в эфире НСН, что ждет экс-президента дальше.
«Сторонников у него было порядочно, хотя не так чтобы много, тысяч десять-двенадцать. Но сейчас они лишились руководства. Они мало на что способны, тем более что ситуация очевидна: зачинщик – Атамбаев. Его вежливо приглашали на допрос, раз-два-три, потом за ним пошли, потом началась стрельба, раненые, убитые. Теперь он политический труп, на мой взгляд. Этот человек растерял все, что имел. У него будет целая пачка обвинений, ближайшие месяцы он проведет под следствием», — сказал он.
Первая попытка задержать Атамбаева произошла вечером 7 августа. На защиту бывшего главы государства вышли несколько сотен сторонников. В результате штурма его резиденции в селе Кой-Таш пострадали 52 человека, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин предсказал в эфире НСН ухудшение ситуации, но ввиду недостаточной поддержки Атамбаева, без развития серьезного внутриполитического конфликта.
«Все же помнят, что та система, которая сейчас поедает Алмазбека Шаршеновича, это система, которую он, если не создал, то укрепил и стабилизировал. Все его президентство прошло под знаком совершенствования тех политических механизмов, которые достались ему в наследство от господина Бакеева и от господина Акаева. Эти политические механизмы сейчас перемалывают господина Атамбаева. И большинство граждан Кыргызстана прекрасно понимают, что здесь мы видим не какое-то серьезное противостояние человека, у которого есть глубокие идейные противоречия с действующей властью. Нет, это во многом, к сожалению, борьба амбиций. Это борьба амбиций прошлого президента, действующего президента, окружений прошлого президента и действующего. Люди все это понимают, поэтому я думаю, до серьезного внутриполитического конфликта дело не дойдет», — предположил он.
Напомним, 27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Ему инкриминируют махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконное освобождение криминального авторитета, незаконные поставки угля.
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