Кремль не поменял позиции по инциденту в Керченском проливе

Напомним, 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и катера.

Инцидент произошел 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Были задержаны 24 украинца.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска со стороны Украины.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.

