Названы сроки возвращения украинских моряков на родину
Глава Украинского аналитического центра рассказал в эфире НСН, почему возвращения моряков недостаточно.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал первый шаг для восстановления нормального диалога с Россией. По его словам, им может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале YouTube.
В эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что помимо арестованных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков, необходимо вернуть и других задержанных, и с той, и с другой стороны.
«Для возобновления нормального диалога надо как минимум решить проблему и с обменом пленными, и с обменом тех лиц, которые находятся под арестом или задержаны и в Украине, и в России.
Проблема уже перезрела. Порошенко специально ее тормозил, и ее надо решать. Надо, если делать, то делать все, потому что моряки - это хорошо, никто не спорит, но кроме моряков есть еще большое количество людей, которых надо вернуть на родину. И со стороны Украины, и со стороны России», - подчеркнул политолог.
По его словам, до выборов в Верховную раду Украины, назначенных на воскресенье, 21 июля могут быть только громкие заявления, а реальные действия будут гораздо позже.
«Было бы хорошо, чтобы это сделали хотя бы до конца этого года. Это был бы большой успех», - сказал Александр Охрименко.
Собеседник НСН добавил, что на исход выборов отсутствие реальных действий к данному моменту не повлияет, и Зеленский в любом случае получит «конституционное большинство».
Напомним, что украинские моряки были задержаны после инцидента в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
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