Названы сроки возвращения украинских моряков на родину

Украинский президент Владимир Зеленский назвал первый шаг для восстановления нормального диалога с Россией. По его словам, им может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале YouTube.

В эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что помимо арестованных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков, необходимо вернуть и других задержанных, и с той, и с другой стороны.

«Для возобновления нормального диалога надо как минимум решить проблему и с обменом пленными, и с обменом тех лиц, которые находятся под арестом или задержаны и в Украине, и в России.

Проблема уже перезрела. Порошенко специально ее тормозил, и ее надо решать. Надо, если делать, то делать все, потому что моряки - это хорошо, никто не спорит, но кроме моряков есть еще большое количество людей, которых надо вернуть на родину. И со стороны Украины, и со стороны России», - подчеркнул политолог.