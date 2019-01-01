Смена статуса Керченского пролива невыгодна как Москве, так и Киеву

Киев намерен добиться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом в эфире радио «Новое время» заявила замглавы МИД страны Елена Зеркаль.

По её словам, для Украины важно добиться такого решения, чтобы снять ряд вопросов относительно правовой неопределённости статуса пролива. Отмечается, что инициатива Киева связана с инцидентом, произошедшим в проливе в ноябре прошлого года.

Киеву не стоит добиваться изменения статуса пролива, так как это чревато проблемами и для России, и для самой Украины, заявил в эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, текущее положение дел устраивает Москву (слушайте аудио).

«Прежде всего, они должны работать с Россией и договариваться с Россией. Нас, я уверен в этом на 100%, абсолютно устраивает нынешний статус и Азовского моря, и Керченского пролива. Что, собственно, Украине даёт новый статус, которого они хотят добиться: они подразумевают, что, если Керченский пролив станет международным, то это позволит входить в Азовское море практически любому судну любого государства. Нам это не надо. Мы понимаем, что это создаёт огромные проблемы для нас, да и для Украины, в том числе», — заметил сенатор.