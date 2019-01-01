Названа цель освобождения моряков с задержанного СБУ танкера РФ

Российские моряки с танкера Nika Spirit​​​, который 25 июля был задержан в порту Измаил, вернулись в Москву. Захватившие судно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что судно, ранее называвшийся Neyma, участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Однако, чуть позже в украинской Службе безопасности сообщили, что не нашли оснований для задержания российских моряков.

Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко рассказал в эфире НСН, почему и зачем СБУ отпустила российских моряков.

«Во-первых, у СБУ нет доказательств, что члены теперешнего экипажа, который был нанят для перегонки танкера на ремонт, являются теми же самыми членами, которые блокировали Керченский пролив. Устанавливать это очень тяжело и практически невозможно. Во-вторых, лучше этот инцидент оставить в прошлом, чтобы он не помешал освобождению украинских моряков», — пояснил собеседник агентства.