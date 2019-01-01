Названа цель освобождения моряков с задержанного СБУ танкера РФ
Президент Украинской академии политических наук усомнился в эфире НСН в том, что Зеленский одобрил задержание российского судна.
Российские моряки с танкера Nika Spirit, который 25 июля был задержан в порту Измаил, вернулись в Москву. Захватившие судно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что судно, ранее называвшийся Neyma, участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Однако, чуть позже в украинской Службе безопасности сообщили, что не нашли оснований для задержания российских моряков.
Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко рассказал в эфире НСН, почему и зачем СБУ отпустила российских моряков.
«Во-первых, у СБУ нет доказательств, что члены теперешнего экипажа, который был нанят для перегонки танкера на ремонт, являются теми же самыми членами, которые блокировали Керченский пролив. Устанавливать это очень тяжело и практически невозможно. Во-вторых, лучше этот инцидент оставить в прошлом, чтобы он не помешал освобождению украинских моряков», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, Украина не заинтересована в том, чтобы заводить новые дела, так как ей необходимо скорее освободить украинских моряков. И задержание российского танкера вряд ли было согласовано президентом Зеленским, считает политолог.
«Здесь сработал стереотип Порошенковской администрации накалять отношения с Россией. У Зеленского еще не дошли руки до этого дела. Скорее всего, и Баканова (руководитель СБУ – прим. НСН) не поставили в известность, что эта операция проводится. Она могла быть согласована где-то на среднем уровне. Иногда инициатива, особенно дурацкая, побеждает рациональность», — отметил Микола Михальченко.
Отметим, что судно Nika Spirit (Neyma) осталось в Измаиле, и СБУ намерена ходатайствовать об аресте танкера. Освобожденные моряки при этом дали обязательство являться на допросы в случае возбуждения дела, однако собеседник НСН в этом сильно усомнился.
«Я абсолютно не верю, что так и будет. Россияне не приедут в Украину для проведения следственных действий», — сказал украинский политолог.
Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля и 24 моряка за нарушение госграницы.
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