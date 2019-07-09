Путин рассказал Оливеру Стоуну о причинах инцидента в Керченском проливе
Российский президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Премьера картины состоится 19 июля в 21:00 мск, объявил «Первый канал».
В опубликованной вырезке беседы Путина со Стоуном, глава российского государства рассказал о причинах инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По его словам, Петр Порошенко, в то время президент Украины, намеренно устроил провокацию, чтобы обострить ситуацию вплоть до введения особого положения, сообщает Ura.ru.
«У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — цитирует российского президента Утро.ру.
Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Были задержаны 24 украинца.
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.
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