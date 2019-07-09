Путин рассказал Оливеру Стоуну о причинах инцидента в Керченском проливе

Российский президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Премьера картины состоится 19 июля в 21:00 мск, объявил «Первый канал».

В опубликованной вырезке беседы Путина со Стоуном, глава российского государства рассказал о причинах инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По его словам, Петр Порошенко, в то время президент Украины, намеренно устроил провокацию, чтобы обострить ситуацию вплоть до введения особого положения, сообщает Ura.ru.

«У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — цитирует российского президента Утро.ру.