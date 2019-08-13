Вступили в силу новые правила передачи прав на недвижимость
13 августа в России вступили в силу изменения в правилах передачи прав на недвижимость с помощью электронной подписи. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 2 августа, устанавливает новые правила, направленные защитить граждан от мошенников, сообщает «Интерфакс».
Согласно новым требованиям, передача собственности с помощью электронной подписи возможна лишь в случае, когда собственник заранее уведомил Росреестр о такой возможности подачи документов.
Напомним, правила претерпели изменения в связи с участившимися случаями подделки электронной подписи мошенниками, отмечает RT.
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