В Россия появится «горячая линия» для дачников

«Горячие линии» планируется проводить в течение всего года. Специалисты намерены разъяснять дачникам наиболее актуальные вопросы.

Ранее стало известно, что число предложений о продаже дач в первом квартале 2019-го увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%. Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в эфире НСН не исключила, что причиной такой тенденции стала дачная реформа, согласно которой в будущем россиянам придется регистрировать дачи и платить налог.

