В Россия появится «горячая линия» для дачников
В России появится «горячая линия» для дачников. Федеральная кадастровая палата Росреестра проведет по всей стране «горячие линии» и дни открытых дверей с 20 по 24 мая, пишут «Известия».
Проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий.
«Горячие линии» планируется проводить в течение всего года. Специалисты намерены разъяснять дачникам наиболее актуальные вопросы.
Ранее стало известно, что число предложений о продаже дач в первом квартале 2019-го увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%. Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в эфире НСН не исключила, что причиной такой тенденции стала дачная реформа, согласно которой в будущем россиянам придется регистрировать дачи и платить налог.
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