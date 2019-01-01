В Росреестре рассказали, какие теплицы обложат налогом

Переносные теплицы площадью менее 50 квадратных метров не будут облагаться налогом, сообщили НСН в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты. Ранее в СМИ появились сообщения о «налогах на теплица» в связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества».

Эксперты Федеральной кадастровой палаты пояснили, что налогом облагаются только хозпостройки, занесенные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) или представленные в налоговые органы из БТИ (бюро технической инвентаризации).

«Под налоговую базу попадают только постройки, являющиеся объектами недвижимости (имеющие капитальный фундамент), площадью от 50 квадратных метров. Теплицы, подходящие под это описание, в большинстве случаев устанавливаются собственниками в коммерческих целях», — уточнила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Она добавила, что если собственник получил письмо об уплате налога или штрафа на постройку, которая не подлежит регистрации в ЕГРН, у него есть право оспорить это решения.

В Федеральной кадастровой палате отметили, что для регистрации объекта недвижимости надо обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов в Росреестр. При этом оформить недвижимость, расположенную в другом городе, можно в городе проживания собственника. По такому экстерриториальному принципу в прошлом году было получено более 300 тысяч заявлений.