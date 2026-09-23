«Банальное воровство»: В Совфеде упрекнули будущего премьера Швеции
Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон ошибается, думая, что воровство у России не обернется серьезными последствиями.
Ранее Андерссон, которая, вероятно, станет будущим премьер-министром Швеции, призвала Евросоюз забрать и использовать замороженные российские активы.
«То, к чему она призывает — это банальное воровство. Очень скоро она поймет глубокую ошибку таких высказываний. У России воровать опасно — можно потерять значительно больше», - сказал Джаббаров в интервью «Ленте.ру».
13 сентября в Швеции прошли парламентские выборы, победу на которых одержал оппозиционный левоцентристский блок, куда входят Социал-демократическая рабочая партия Швеции во главе с бывшим премьером Магдаленой Андерссон, Левая партия, Партия центра и Партия охраны окружающей среды (зеленые). Премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил после этого, что подает в отставку, напоминает «Радиоточка НСН».
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