Клещи и блохи открыли «сезон охоты» на домашних животных
Осенью наступает второй пик активности у клещей, которые вместе с блохами несут серьезную угрозу домашним животным, предупредила старший медицинский советник по ветеринарным препаратам Валентина Насырова.
«Осенью клещи не исчезают. В зависимости от региона второй пик их активности приходится на конец августа-октябрь и продолжается вплоть до первых устойчивых заморозков. Клещи активны при температуре от плюс пяти градусов и могут нападать на животных в траве, опавшей листве, в парках, дворах и на дачных участках», — сказала Насырова в интервью «Ленте.ру».
По ее словам, клещи могут заразить животных болезнью Лайма, анаплазмозом, эрлихиозом и бабезиозом (пироплазмозом). При этом зараженные собаки становятся вялыми, могут начать хромать и отказываться от еды. Эксперт подчеркнула, что блохи живут в квартирах и домах круглый год. При этом их яйца, личинки и куколки «прячутся» не на животном, а в щелях, диванах, коврах и даже в машинах.
Вирусолог Александр Чепурнов ранее объяснил «Радиоточке НСН», что опасных клещей стало больше, при этом они переносят возбудителей почти 30 заболеваний.
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