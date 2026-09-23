По её словам, в эту кабалу украинский народ загоняет президент Украины Владимир Зеленский. И отдавать всё придётся «будущим поколениям».

«Вот это как раз надо понимать: всё, что сейчас происходит, отдавать даже не этому поколению, а будущим поколениям. Это повергает страну в глубочайший кризис», - подчеркнула Журова.

Парламентарий также выразила уверенность в том, что Украину в таком состоянии вряд ли примут в Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины надеются на завершение конфликта с Россией до начала зимы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

