В Госдуме предрекли Украине глубокий экономический кризис
Украина, зависящая от Евросоюза и США? погружается в глубокий экономический кризис. Об этом «Ленте.ру» заявила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.
По её словам, в эту кабалу украинский народ загоняет президент Украины Владимир Зеленский. И отдавать всё придётся «будущим поколениям».
«Вот это как раз надо понимать: всё, что сейчас происходит, отдавать даже не этому поколению, а будущим поколениям. Это повергает страну в глубочайший кризис», - подчеркнула Журова.
Парламентарий также выразила уверенность в том, что Украину в таком состоянии вряд ли примут в Евросоюз.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины надеются на завершение конфликта с Россией до начала зимы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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