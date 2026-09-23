В Кремле высказались о возможности встреч Путина с Зеленским и Трампом

Ранее глава Белого дома допустил, что встретится с российским лидером.

По словам Пескова, готовность Путина к переговорам с Трампом есть, пишет RT.

«Президенты... действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», - указал представитель Кремля.

Кроме того, Песков высказался о возможности переговоров Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он напомнил, что позиция Москвы хорошо известна: Зеленский, «если хочет, может приехать в Москву» и «прекрасно знает, какие решения нужно принять». Российская сторона предоставит политику необходимые гарантии безопасности. При этом пресс-секретарь назвал нецелесообразным проведение встречи Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне.

