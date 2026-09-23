В Кремле высказались о возможности встреч Путина с Зеленским и Трампом
Президент России Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее глава Белого дома допустил, что встретится с российским лидером.
По словам Пескова, готовность Путина к переговорам с Трампом есть, пишет RT.
«Президенты... действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», - указал представитель Кремля.
Кроме того, Песков высказался о возможности переговоров Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он напомнил, что позиция Москвы хорошо известна: Зеленский, «если хочет, может приехать в Москву» и «прекрасно знает, какие решения нужно принять». Российская сторона предоставит политику необходимые гарантии безопасности. При этом пресс-секретарь назвал нецелесообразным проведение встречи Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне.
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