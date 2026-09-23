Адвокат назвала статьи УК, по которым следует проверить Джигана

Она уточнила, что это статьи об угрозе убийством и использовании огнестрельного оружия, а также об угрозе огнестрельным оружием, захвате и удержании заложников.

«Здесь нужно рассматривать вопрос о наличии признаков преступления, возбуждении уголовного дела и проводить проверку... В общем, срок наказания там где-то лет десять, если не больше», — подчеркнула юрист.

Айвар добавила, что для стражей порядка должны иметь значение показания персонала, записи камер наблюдения, состояние оружия и наличие документов на него, сведения о возможных пострадавших.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джиган, находившийся в состоянии опьянения, открыл стрельбу из пневматического орудия по персоналу, ранив при этом одного из сотрудников. Затем рэпера отправили в реабилитационный центр в Израиле. Сам музыкант назвал всё провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

