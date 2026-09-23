Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году
Пандемия гриппа возможна в 2029 году, считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Как напомнил Онищенко, эпидемический либо пандемический подъем фиксируют примерно один раз в десять лет.
«У нас в последний раз был пандемический подъем в 2019 году. Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия», - отметил академик.
По его словам, система здравоохранения России в течение 20 лет ежегодно создает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает бороться с заболеванием.
Ранее исполняющий обязанности завотделом Центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов допустил, что в будущем распространение вызывающего птичий грипп подтипа вируса гриппа А спровоцирует появление заболевания, которое может вызвать новую пандемию, пишет 360.ru.
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