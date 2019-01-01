Лоза обозвал критикующих Макаревича фанатов

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отказался признавать своими поклонниками тех, кто критикует каждое его действие и высказывание. Хейтеры в очередной раз набросились на музыканта, поводом для критических заявлений стал анонс выступления группы на Дне России у стен Кремля. В ответ на критику он написал, что стоит ему сказать любое слово, так тут же на него набросятся с обвинениями и критикой. Как он выразился, этим обычно занимаются «люди с запудренными мозгами, те, кто зарабатывает на дешевом шуме».

Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что Макаревичу не нужно обращаться внимания на негатив в интернете, а самим критикующим давно пора привыкнуть, что от их мнения ничего не зависит.