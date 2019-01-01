Лучше вообще глотку не драть. Лоза отреагировал на скандал с шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза опроверг сообщения в СМИ, что он дал оценку вокальным возможностям дочери Алсу в связи со скандалом на конкурсе «Голос. Дети». Как подчеркнул музыкант и композитор в своем Facebook, он вообще не интересуется этим шоу и не видел ни одного выпуска.

По словам Лозы, он, в принципе, очень негативно относится к любым детским конкурсам, в том числе, песенным. В связи с этим музыкант отметил, что родители, заставляя своих детей принимать участие в таких шоу, навязывают им карьеру вокалиста, хотя они могли бы стать, например талантливыми дизайнерами или художниками.

Вместо этого, «больные на всю голову мамаши или папаши» программируют детей на эстрадную карьеру, подчеркнул Лоза. Однако, по его словам, если голос не прорежется, получаются шоумены с изломанной судьбой. Лоза также написал, что в период созревания «лучше вообще глотку не драть, чтобы связки сформировались правильным образом».

Музыкант также выразил уверенность, что итоги всех конкурсов заранее расписаны, и поэтому, от таких шоу не стоит ожидать честных итогов.

Ранее была поставлена под сомнение победа дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в финале российского шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Как отмечает Ura.ru, это может привести к международному скандалу, что заставит владельцев франшизы пересмотреть условия создания программы.

После того как дочь Алсу, по официальным подсчётам, набрала почти вдвое больше голосов, чем ее ближайший конкурент, пользователи соцсетей обвинили организаторов шоу в подтасовке результатов. В итоге, принято решение о проверке результатов голосования. Как передает RT, ревизией займётся компания Group-IB.

Между тем, как отмечает Телеканал «360», актер и ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев поддержал предложение генерального директора Первого канала Константина Эрнста об изменении способа подсчета голосов зрителей в финале. Он также завил, что покинет проект, если репутация канала или его личная будут поставлены под сомнение.