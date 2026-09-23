Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией до зимы
Власти Украины надеются на завершение конфликта с Россией до начала зимы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Накануне политик встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский выразил надежду, что противостоянию будет положен конец.
«Нам в этом поможет президент Трамп, и я думаю, это надо сделать как можно скорее - пока не наступила зима», - цитирует политика ТАСС.
Кроме того, украинский президент поднял тему «энергетического» перемирия с РФ, пишет Ura.ru. По его словам, Киев готов к этому формату и обсуждению его деталей с Москвой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт закончится быстрее, чем многие думают, США тесно сотрудничают с лидерами России и Украины.
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