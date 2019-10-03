Лоза о «жертвах перестройки»: Чубайса тоже льготником сделаем?
Музыкант напомнил НСН, что в молодости всегда хорошо, независимо от трудностей эпохи.
Ввести новую категорию льготников предложил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышёв, пишет RT. По его мнению, во второй половине 80-х годов XX века граждане СССР пережили крупную геополитическую и гуманитарную катастрофу, поэтому сегодня им имеет смысл выдать льготы. Особенно, по его словам, досталось тем, что в этот момент был молодым — от 25 до 45 лет. Называть новую категорию парламентарий предлагает «жертвами перестройки». Отметим, что размер и вид льгот не уточняется.
Известный музыкант Юрий Лоза в эфире НСН назвал пиаром идею депутата. Он напомнил, что перестройку каждый пережил по-своему, и у некоторых «жертв» того времени до сих пор денег куры не клюют.
«Конечно, он пытается пиариться. Мы все пережили перестройку. Кто-то на этом заработал, ну, давайте Чубайса льготником сделаем? Он тоже пережил перестройку. Всех олигархов сегодняшних, Прохорова, я его лично знаю. Потанина. Кого ещё? Прохоров сильно пострадал, до сих пор страдает, обслуживает деньги. Нет такой медали, у которой была бы одна сторона. Поэтому кто-то зарабатывает, кто-то в мутной воде рыбку ловит, а кто-то действительно страдает. А кто-то в перестройку нашёл свою судьбу, встретил свою половину. Поймите, для молодости нет плохих времён. В молодости всегда хорошо», — заявил Лоза.
Ранее в эфире НСН оценил идею парламентария бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. Он в отличие от музыканта увидел в ней не столько пиар, сколько отвлечение внимания граждан от реальных проблем.
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