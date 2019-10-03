Лоза о «жертвах перестройки»: Чубайса тоже льготником сделаем?

Ввести новую категорию льготников предложил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышёв, пишет RT. По его мнению, во второй половине 80-х годов XX века граждане СССР пережили крупную геополитическую и гуманитарную катастрофу, поэтому сегодня им имеет смысл выдать льготы. Особенно, по его словам, досталось тем, что в этот момент был молодым — от 25 до 45 лет. Называть новую категорию парламентарий предлагает «жертвами перестройки». Отметим, что размер и вид льгот не уточняется.

Известный музыкант Юрий Лоза в эфире НСН назвал пиаром идею депутата. Он напомнил, что перестройку каждый пережил по-своему, и у некоторых «жертв» того времени до сих пор денег куры не клюют.