Низкий рейтинг ЕР на Вологодчине отказались связывать с жесткими антиалкогольными мерами

Успех или поражение любой политической силы складывается комплексно, а не из отдельных факторов, заявил НСН Виктор Потуремский.

Результат «Единой России» на прошедших выборах в Вологодской области не связан с конкретными непопулярными мерами, реализуемыми главой региона, он формируется из целого ряда факторов и комплексной оценки власти, заявил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

В Вологодской области партия «Единая Россия» набрала на выборах только 31,1% голосов, всего на несколько процентов опередив КПРФ, у которой второе место и 27,03%. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. При этом по предварительным данным Центризбиркома в среднем по стране баланс сил сложился иначе: «Единая Россия» набрала около 58% голосов, за КПРФ проголосовали чуть меньше 14% избирателей.

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Власти региона в последнее время проводили жесткую антиалкогольную политику: прекратили работу или были перепрофилированы все алкомаркеты, была ограничено время продажи спиртного. Кроме того, Филимонов известен своим противостоянием с металлургической компанией «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова.

Однако Потуремский считает, что только одного какого-то фактора недостаточно, чтобы повлиять на результат выборов.

«Методология современной науки нам говорит, что детерминация сложных процессов от одного фактора является всегда ошибочной. Связан ли такой результат с непопулярными антиалкогольными мерами главы региона? Нет, конечно. Это всегда комплексные меры. Это ситуация в регионе в целом, в том числе оценка власти. Безусловно, на результат партии власти повлиял и конфликт, который происходит в регионе между региональной властью и крупным хозяйствующим субъектом», — пояснил социолог.

Ранее политолог Константин Калачев объяснял НСН, что глава Вологодчины Георгий Филимонов не улучшает жизнь региона, а «хайпует» на острых темах, однако у него есть мощное политическое покровительство.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Единая РоссияВыборыВологодская Область

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