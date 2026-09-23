Результат «Единой России» на прошедших выборах в Вологодской области не связан с конкретными непопулярными мерами, реализуемыми главой региона, он формируется из целого ряда факторов и комплексной оценки власти, заявил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

В Вологодской области партия «Единая Россия» набрала на выборах только 31,1% голосов, всего на несколько процентов опередив КПРФ, у которой второе место и 27,03%. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. При этом по предварительным данным Центризбиркома в среднем по стране баланс сил сложился иначе: «Единая Россия» набрала около 58% голосов, за КПРФ проголосовали чуть меньше 14% избирателей.