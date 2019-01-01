Лоза: Рэп - это хайп и продажный лайк

По версии американского издания Billboard, лучшим исполнителем стал рэпер Дрейк. Его имя было оглашено на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.

Жюри присудило ему победу в номинации «Лучший артист». Дрейк стал лучшим еще в 11 номинациях. Он абсолютный рекордсмен по числу Billboard Music Awards. В его коллекции 27 статуэток.

По мнению музыканта Юрия Лозы, которое он высказал в интервью НСН, рэп не является предметом искусства, а относится к видам самовыражения человека, доступном любому.

«Рэп – это не поэзия, не музыка. Это один из видов самовыражения, который доступен каждому. При этом вид самовыражения понтовый. Я не знаю человека, который не смог бы прочитать рэп. Из 20 учеников в музыкальном классе любой вам прочитает рэп, но мало кто сыграет этюд Карла Черни. Лет 150-200 назад было престижно музицировать, понимать, слушать музыку. Современное общество деградировало настолько, что люди перестали музицировать. Но ведь тяга у народа к творчеству осталась! И поэтому они нашли себя в рэпе. Они могут его повторить! Это примитив. Афроамериканская культура основана на ритме, европейская – на музыке и гармонии. У нас разная культура восприятия, но мы пытаемся их культуру «посадить» на наши корни и объяснить, что наши предки были такими же как афроамериканцы? Нет, конечно, же!» - заявил НСН Лоза.