Олимпиада-2022

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Четыре члена сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекин

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Бобслеист олимпийской сборной России заразился COVID-19
26 января 13:25
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Семененко заменил Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию
25 января 16:16
Спорт
«Не так, как в Корее»: Журова пожелала российским спортсменам попасть на Олимпиаду-2022
21 января 16:50
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Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
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