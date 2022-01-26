Олимпиада-2022
Четыре члена сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекин27 января 12:37
Бобслеист олимпийской сборной России заразился COVID-1926 января 13:25
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26 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru