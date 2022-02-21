Галь Гадот поблагодарила Трусову за выступление на Олимпиаде

Актриса Галь Гадот восторженно оценила выступление фигуристки Александры Трусовой во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Своим мнением о прокате 17-летней спортсменки Гадот поделилась в социальных сетях.

Трусова заменила Валиеву в показательном выступлении на Играх в Пекине

Для показательного выступления на Играх Трусова выбрала образ Чудо-женщины, роль которой Галь Гадот исполняла в 2017 году в одноименном фильме.

«Очень понравилось! Спасибо, Александра», — подчеркнула Гадот в соцсети Weibo.

Согласно итогам Олимпиады-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером личного турнира в женском фигурном катании. Первое место заняла россиянка Анна Щербакова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаФигурное Катание
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