В CAS рассказали о судьбе олимпийских медалей российских фигуристов

Последствия дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за участие в прошлых соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, на рассматривались в ходе арбитражной процедуры в отношении спортсменки.

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Как говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, судьбу олимпийского золота, которое выиграли российские фигуристы, будет решать Международный союз конькобежцев (ISU).

«Последствия, связанные с дисквалификацией Валиевой на прошлых соревнованиях... должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями», - указали в CAS.

Ранее Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил наказали четырёхлетней дисквалификацией, которая начинается 25 декабря 2021 года. Таким образом, результаты россиянки на Олимпиаде-2022 в Пекине были аннулированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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