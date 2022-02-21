Песков: Российские олимпийцы — молодцы

Песков подчеркнул, что каждый российский спортсмен в ходе соревнований выкладывался по полной. Он также добавил, что в России радовались победам и соотечественников, и соперников.

В Кремле отметили, что участие россиян в Олимпиаде и их победы на соревнованиях способствуют развитию спорта и идей олимпизма в нашей стране, а также несут идеи здорового образа жизни.