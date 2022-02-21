Песков: Российские олимпийцы — молодцы
Российские спортсмены, которые приняли участие в XXIV Зимних Олимпийских играх – молодцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов об итогах выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине, на которой наши спортсмены заняли девятое место в неофициальном медальном зачете.
Песков подчеркнул, что каждый российский спортсмен в ходе соревнований выкладывался по полной. Он также добавил, что в России радовались победам и соотечественников, и соперников.
В Кремле отметили, что участие россиян в Олимпиаде и их победы на соревнованиях способствуют развитию спорта и идей олимпизма в нашей стране, а также несут идеи здорового образа жизни.
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