Песков: Российские олимпийцы — молодцы

Российские спортсмены, которые приняли участие в XXIV Зимних Олимпийских играх – молодцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов об итогах выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине, на которой наши спортсмены заняли девятое место в неофициальном медальном зачете.

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Песков подчеркнул, что каждый российский спортсмен в ходе соревнований выкладывался по полной. Он также добавил, что в России радовались победам и соотечественников, и соперников.

В Кремле отметили, что участие россиян в Олимпиаде и их победы на соревнованиях способствуют развитию спорта и идей олимпизма в нашей стране, а также несут идеи здорового образа жизни.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПекинОлимпиадаСпортсменыРоссияДмитрий Песков
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