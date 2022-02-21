Финский лыжник отморозил пенис на Олимпиаде и проиграл Большунову

Участник Олимпиады в Пекине, финский лыжник Реми Линдхольм рассказал о пикантной травме, которую он получил во время марафона.

После финиша гонки, в которой победил россиянин Александр Большунов, финн сообщил, что отморозил пенис, который пришлось отогревать грелкой, отмечает «Чемпионат».

У Александра Большунова – третье олимпийское «золото»

«Можете догадаться, какая часть тела у меня немного отморозилась. Это было одно из худших соревнований в моей карьере. Я просто боролся. А когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой», — пожаловался спортсмен.

Интересно, что с Линдхольмом такой казус случился не в первый раз. Похожее повреждение он получил во время одного из этапов Кубка Мира.

Финляндия заняла 16-е место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-22. Финны завоевали в Пекине 8 медалей, в том числе 2 золотых. В частности, сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияЛыжиОлимпиада
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