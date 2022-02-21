Великий Большунов, хоккейное серебро, слёзы фигуристок: Какой запомнится Олимпиада-2022
Сборная России завоевала на Играх 6 золотых медалей: половина - у лыжника Александра Большунова.
Сборная России заняла второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине по общему количеству завоеванных медалей. На счету российских спортсменов 32 награды: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Так, Россия завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх. Предыдущий рекорд — 30 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Первое место по общему количеству медалей заняла Норвегия — 37, третьей стала Германия — 27 медалей. В общем медальном зачете, где в первую очередь учитываются золотые медали, сборная России заняла 9 место.
ЗОЛОТЫЕ ЛЫЖИ
Больше всего медалей России принесли лыжники: на Играх они завоевали 11 медалей, 4 из которых - золотые. Российские лыжники поднимались на подиум во всех шести гонках мужской программы Олимпиады. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал главным героем сборной и одним из самых успешных олимпийцев Пекина-2022. Он завоевал три золотых медали: в скиатлоне, эстафете, марафоне.
Российские фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото в командном турнире, набрав 74 очка.
Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова стали олимпийскими чемпионками. Они прошли дистанцию за 53 минуты 41 секунду.
Фигуристы располагаются на втором месте по количеству выигранных наград. На их счету 6 медалей, две из которых золотые. Так, фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной России золотую медаль. Камила Валиева взяла золото в командном турнире.
"ГОРЬКОЕ" СЕРЕБРО ХОККЕИСТОВ
У российской сборной по хоккею был отличный шанс завоевать еще одну медаль. Все, что было нужно — обыграть Финляндию в финале 20 февраля. Но команде не удалось это сделать. Российские хоккеисты уступили соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира - 1:2 в пользу финнов. Единственную шайбу в составе хоккейной сборной России забил Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка и Ханнес Бьорнинен.
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что несмотря на поражение в финальном матче олимпийского турнира со сборной Финляндии, мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею играла самоотверженно.
В свою очередь, уже после первых матчей член Зала хоккейной славы Александр Якушев в пресс-центре НСН отметил, что результаты игры сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине неоднозначные. По его словам, были надежды на более яркую игру.
«Все мы ожидали более яркой игры от лидеров нашей команды Шипачева и Слепышева. Но, к сожалению, пока они не показывают тот уровень, на который мы все рассчитывали. Это все сказывается на результате. Надеемся, что лидеры, которые должны задавать тон, прибавят в плей-офф - там нужно показывать не только мастерство, но и характер. Время восстановиться у них было, ждем хороший результат», - сказал Якушев.
Бывший нападающий «Детройта» Игорь Ларионов после финала заявил, что команда отработала, а не отыграла финал: россияне были заряжены именно на жесткую работу, бились самоотверженно, но... «Хочется пожелать ребятам, чтоб из этого турнира мы вынесли какие-то уроки. Все-таки наш хоккей должен быть немножко другим, скажем так. Все-таки мы должны растить игроков, которые играют в хоккей техничный, хоккей умный и комбинационный. Безусловно, нужна и оборона — вопросов нет», - цитирует Ларионова «Спорт-Экспресс».
"ДОПИНГ" И СЛЁЗЫ
В этом году среди всех соревнований самым громким стало фигурное катание. Соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде прошли 17 февраля. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой.
После объявления победительницы у Трусовой, впервые сделавшей пять четверных прыжков, случилась истерика,. А у Валиевой тренер Этери Тутберидзе сразу после проката спросила, почему та «перестала бороться». Реакция и требовательность шокировали даже президента МОК Томаса Баха. Он считает, что наставники холодно встретили со льда Валиеву, которая допустила в произвольной программе ряд ошибок и не вошла в число призеров. То же самое он сказал и про Трусову. С Бахом поспорила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Ирина Слуцкая отмечала, что слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодности тренеров на Олимпиаде в отношении фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой не имеют под собой смысла, каждый тренер знает своего спортсмена и понимает, в какой момент ему лучше подойти и как успокоить.
«Это Олимпиада, где есть победители и проигравшие. Что значит холод? У каждого тренера своя тактика и методика. Тренер хорошо знает своего спортсмена и знает, в какой момент подойти и что сказать», - сказала Слуцкая.
Пока не совсем понятно, получит ли свою золотую медаль за выступление в командном турнире Валиева: в ее декабрьской допинг-пробе нашли запрещенное вещество, которое, судя по всему, принимал ее дедушка. Как отмечала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение отстранить на месяц фигуристку Камилу Валиеву от Олимпиады за допинг, то медаль по праву будет положена спортсменке, так как наказание назначается с момента выявления компонента.
«МОК неоднократно пересматривал результаты соревнований, и это выглядит не лучшим образом, когда заберут медаль, отберут медаль... У нее (Валиевой - прим. НСН) два процесса сейчас. Один процесс закончился и ее допустили до игр, а второй процесс будет объяснять, каким образом появился компонент в ее организме. Тут может быть интересный момент. Нет решения CAS. Он рассмотрит ее дело и примет решение, допустим, на месяц отстранения за этот компонент. Соответственно она уже на Олимпиаде могла выступать. Наказание всегда назначается с момента выявления. Медаль ей будет положена», - сказала Журова.
В Пекине с 4 по 20 февраля прошли XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях приняли участие 2,9 тысячи спортсменов.
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