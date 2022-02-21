Великий Большунов, хоккейное серебро, слёзы фигуристок: Какой запомнится Олимпиада-2022

«Все мы ожидали более яркой игры от лидеров нашей команды Шипачева и Слепышева. Но, к сожалению, пока они не показывают тот уровень, на который мы все рассчитывали. Это все сказывается на результате. Надеемся, что лидеры, которые должны задавать тон, прибавят в плей-офф - там нужно показывать не только мастерство, но и характер. Время восстановиться у них было, ждем хороший результат», - сказал Якушев.

Бывший нападающий «Детройта» Игорь Ларионов после финала заявил, что команда отработала, а не отыграла финал: россияне были заряжены именно на жесткую работу, бились самоотверженно, но... «Хочется пожелать ребятам, чтоб из этого турнира мы вынесли какие-то уроки. Все-таки наш хоккей должен быть немножко другим, скажем так. Все-таки мы должны растить игроков, которые играют в хоккей техничный, хоккей умный и комбинационный. Безусловно, нужна и оборона — вопросов нет», - цитирует Ларионова «Спорт-Экспресс».

"ДОПИНГ" И СЛЁЗЫ

В этом году среди всех соревнований самым громким стало фигурное катание. Соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде прошли 17 февраля. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой.

После объявления победительницы у Трусовой, впервые сделавшей пять четверных прыжков, случилась истерика,. А у Валиевой тренер Этери Тутберидзе сразу после проката спросила, почему та «перестала бороться». Реакция и требовательность шокировали даже президента МОК Томаса Баха. Он считает, что наставники холодно встретили со льда Валиеву, которая допустила в произвольной программе ряд ошибок и не вошла в число призеров. То же самое он сказал и про Трусову. С Бахом поспорила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая.