Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Играх в Пекине

Пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, ставших серебряными призерами Олимпийских игр, Тутберидзе считает героями, так как спортсмены обратились за помощью в ее школу, где им помогли наладит тренировочный процесс.

Еще одна серебряная призерша Игр Александра Трусова сломала представления о женском фигурном катании. Так помогли оценила ее пять четверных прыжков. Тренер сравнила фигуристку с первым космонавтом Юрием Гагариным, так как она «унесла всех в космос».

Победительница Олимпиады Анна Щербакова на сегодня стала одной из самых титулованных спортсменок, считает тренер. По её словам, фигуристка умеет отдать больше, чем сама имеет.

Камилу Валиеву Тутберидзе назвала «звездочкой», напомнив, что фигуристка стала Олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на поведение тренеров в отношении российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой после их выступления в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, что жесткость тренеров в спорте является залогом победы.

