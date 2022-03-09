Собянин: Победителями и призерами ОИ в Пекине стали 25 московских спортсменов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, когласно которому московским спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине получат призовые выплаты, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В документе говорится, что олимпийские чемпионы получат по четыре млн рублей, серебряным призёрам выплатят по 2,5 млн рублей и по 1,7 млн рублей - бронзовым призерам. Тренеры, готовившие спортсменов получат выплаты в размере 50% от указанных сумм.
Собянин напомнил, что сборная России на Олимпиаде в Пекине заняла девятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав в общей сложности 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
«Наибольший вклад в успешное выступление национальной команды внесли московские спортсмены - на их счету 13 медалей (41% от общего числа российских медалей): три золотых (50%), шесть серебряных (50%) и четыре бронзовых (29%)», - добавили в пресс-службе мэра.
Ранее Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским атлетам выступать на Играх в Пекине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Посол США Салливан рассказал о планах остаться в Москве
- «Позитивные новости»: Кадыров поддержал уход из России западных компаний
- СМИ: Discovery приостановит вещание своих каналов в России
- Урсула фон дер Ляйен рассказала, против кого ЕС введёт новые санкции
- Комиссия правительства РФ одобрила национализацию имущества иностранных компаний
- Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь
- Рестораны KFC приостановят работу в России
- В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время
- Патриарх Кирилл назвал виновных в украинском конфликте
- Стало известно, что ждет IT-сферу в РФ из-за санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru