Собянин: Победителями и призерами ОИ в Пекине стали 25 московских спортсменов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, когласно которому московским спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине получат призовые выплаты, сообщает пресс-служба правительства столицы.

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В документе говорится, что олимпийские чемпионы получат по четыре млн рублей, серебряным призёрам выплатят по 2,5 млн рублей и по 1,7 млн рублей - бронзовым призерам. Тренеры, готовившие спортсменов получат выплаты в размере 50% от указанных сумм.

Собянин напомнил, что сборная России на Олимпиаде в Пекине заняла девятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав в общей сложности 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

«Наибольший вклад в успешное выступление национальной команды внесли московские спортсмены - на их счету 13 медалей (41% от общего числа российских медалей): три золотых (50%), шесть серебряных (50%) и четыре бронзовых (29%)», - добавили в пресс-службе мэра.

Ранее Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским атлетам выступать на Играх в Пекине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НаградаВыплатыОлимпийские ИгрыСергей Собянин
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