Российских паралимпийцев не допустили до Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится на официальном сайте организации.

При этом 2 марта в МПК заявили, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх 2022 в нейтральном статусе, сообщил RT.