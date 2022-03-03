Российских паралимпийцев не допустили до Игр в Пекине
Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится на официальном сайте организации.
При этом 2 марта в МПК заявили, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх 2022 в нейтральном статусе, сообщил RT.
По словам президента организации Эндрю Парсонса, решение было изменено в связи с выступлением национального комитета против участия РФ и Белоруссии на Паралимпиаде. Отмечается также, что спортсмены из разных стран грозились отказаться от участия в соревнованиях.
Парсонс заявил, что сожалеет о случившемся, подчеркнув, что в сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а политики.
Зимние Паралимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 12 марта в Китае в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.
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