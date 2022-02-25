Путин наградил орденами российских олимпийцев
Президент России Владимир Путин наградил победителей и призёров зимних Олимпийских игр 2022 года орденами и медалями. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что лыжник Александ Большунов, выигравший три золотых медали, награждён Орденом Александра Невского, а лыжник Денис Спицов - Орденом Почёта.
Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анна Щербакова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и другие награждены Орденом Дружбы. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президент наградил Вячеслава Войнова, Никиту Гусева, Семёна Елистратова, Светлану Миронову, Ульяну Нигматуллину, Кристину Резцову, Александру Трусову и других.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Эдуарда Латыпова, Александра логинова, Карима Халили, Татьяну Иванову, Александра Терентьева и других.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о финансовом «эквиваленте» олимпийским наградам. Обладатели золотых медалей получат 4 млн рублей, серебряных – 2,5 млн, бронзовых – 1,7 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- В Великобритании мужчина нашел монету и разбогател
- Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России
- «Оппозиционная платформа» потребовала от Зеленского начать переговоры о прекращении огня
- СМИ: В Чехии закрылись все отделения Сбербанка
- Польша и Чехия закроют небо для российских авиакомпаний
- Штайнмайер призвал Путина остановить «безумие этой войны»
- Чехия объявила о прекращении выдачи виз россиянам
- «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом»
- В Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова
- В МГУ объяснили, почему США не отключили Россию от SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru