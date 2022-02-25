Путин наградил орденами российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин наградил победителей и призёров зимних Олимпийских игр 2022 года орденами и медалями. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио

В документе говорится, что лыжник Александ Большунов, выигравший три золотых медали, награждён Орденом Александра Невского, а лыжник Денис Спицов - Орденом Почёта.

Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анна Щербакова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и другие награждены Орденом Дружбы. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президент наградил Вячеслава Войнова, Никиту Гусева, Семёна Елистратова, Светлану Миронову, Ульяну Нигматуллину, Кристину Резцову, Александру Трусову и других.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Эдуарда Латыпова, Александра логинова, Карима Халили, Татьяну Иванову, Александра Терентьева и других.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о финансовом «эквиваленте» олимпийским наградам. Обладатели золотых медалей получат 4 млн рублей, серебряных – 2,5 млн, бронзовых – 1,7 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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