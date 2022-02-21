Валиева прервала молчание после Олимпиады и поблагодарила Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, впервые после завершения Игр прокомментировала их итоги.
«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну (Тутберидзе – прим. НСН), Сергея Викторовича, Даниила Марковича», - написала Валиева в Instagram.
Она призналась, что с этими людьми чувствует себя «защищенной и способной пройти любые испытания».
Кроме того, фигуристка поблагодарила всех тех, кто «не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня».
Валиева стала олимпийской чемпионкой в рамках командных соревнований, после чего выяснилось, что в декабре она сдала положительную допинг-пробу. Не выдержав давления СМИ и недоброжелателей, Валиева заняла лишь четвертое место в одиночном турнире.
После этого президент МОК Томас Бах высказал мнение, что тренеры очень «холодно» отнеслись к Валиевой после этой неудачи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Валиева прервала молчание после Олимпиады и поблагодарила Тутберидзе
- Экс-соратник Навального: собранные на выборы деньги Алексей тратил на личные нужды
- Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать республики
- Актер Михайлов возмутился, что российские фигуристы выступают под иностранные песни
- Артиста Невзорова похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля
- СМИ: взрывы прогремели в районе донецкого аэропорта
- Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта
- Стало известно число россиян, оформивших сертификат по антителам к COVID-19
- Галь Гадот поблагодарила Трусову за выступление на Олимпиаде
- Выплаты по больничным могут превысить 140 тысяч рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru