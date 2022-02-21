Валиева прервала молчание после Олимпиады и поблагодарила Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, впервые после завершения Игр прокомментировала их итоги.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну (Тутберидзе – прим. НСН), Сергея Викторовича, Даниила Марковича», - написала Валиева в Instagram.

Она призналась, что с этими людьми чувствует себя «защищенной и способной пройти любые испытания».

Кроме того, фигуристка поблагодарила всех тех, кто «не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня».

Валиева стала олимпийской чемпионкой в рамках командных соревнований, после чего выяснилось, что в декабре она сдала положительную допинг-пробу. Не выдержав давления СМИ и недоброжелателей, Валиева заняла лишь четвертое место в одиночном турнире.

После этого президент МОК Томас Бах высказал мнение, что тренеры очень «холодно» отнеслись к Валиевой после этой неудачи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДопингФигурное КатаниеОлимпиада
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