Валиева прервала молчание после Олимпиады и поблагодарила Тутберидзе

Она призналась, что с этими людьми чувствует себя «защищенной и способной пройти любые испытания».

Кроме того, фигуристка поблагодарила всех тех, кто «не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня».

Валиева стала олимпийской чемпионкой в рамках командных соревнований, после чего выяснилось, что в декабре она сдала положительную допинг-пробу. Не выдержав давления СМИ и недоброжелателей, Валиева заняла лишь четвертое место в одиночном турнире.

После этого президент МОК Томас Бах высказал мнение, что тренеры очень «холодно» отнеслись к Валиевой после этой неудачи.

