Российским паралимпийцам разрешили участвовать в зимних Паралимпийских играх

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении уточняется, что российские и белорусские паралимпийцы выступят на Играх, которые пройдёт с 4 по 13 марта, в нейтральном статусе и под флагом МПК. Кроме того, их результаты не будут учитываться в медальном зачёте.

Ранее спортсмены национальной сборной России увеличили собственные достижения, обновив рекорд по количеству олимпийских медалей, завоеванных в зимних Играх.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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