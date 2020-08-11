Протесты в Белоруссии
Глава штаба Бабарико призвала услышать волю белорусского народа12 августа 00:20
В Минске ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов11 августа 23:26
В центре Минска начались задержания11 августа 19:30
Белорусский протест без лидера11 августа 19:00
В Сенате США призвали Лукашенко уйти в отставку11 августа 18:12
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
11 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru