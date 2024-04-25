Лукашенко: Оппозиция планирует захватить Кобринский район Белоруссии

Уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции желают захватить один из районов в республике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о переброске к границе нескольких батальонов из Витебской области

Выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС), он уточнил, что речь идёт о Кобринском районе.

«Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», - указал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что на фоне протестов в 2020 году НАТО готовилась к интервенции в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры