Лукашенко: Оппозиция планирует захватить Кобринский район Белоруссии
Уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции желают захватить один из районов в республике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС), он уточнил, что речь идёт о Кобринском районе.
«Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», - указал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что на фоне протестов в 2020 году НАТО готовилась к интервенции в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru