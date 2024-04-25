Лукашенко: Оппозиция планирует захватить Кобринский район Белоруссии

Выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС), он уточнил, что речь идёт о Кобринском районе.

«Не знаю почему выбрали Кобринский район... он же не у самой границы... хотят захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», - указал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что на фоне протестов в 2020 году НАТО готовилась к интервенции в Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

