Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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В сообщении говорится, что были помилованы 14 женщин и 16 мужчин. Уточняется, что у некоторых из них есть серьёзные заболевания, также в числе помилованных есть люди пенсионного возраста.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», - заключили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни белорусским судом гражданина Германии Рико Кригера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПротестыПомилованиеБелоруссияАлександр Лукашенко

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