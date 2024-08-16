Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В сообщении говорится, что были помилованы 14 женщин и 16 мужчин. Уточняется, что у некоторых из них есть серьёзные заболевания, также в числе помилованных есть люди пенсионного возраста.
«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», - заключили в пресс-службе.
Ранее Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни белорусским судом гражданина Германии Рико Кригера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военкор Котенок: ВСУ разрушили мост в Глушковском районе Курской области
- Минобороны: ВС России начали минировать пути к курскому приграничью
- Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности
- В Курской области погибли два сотрудника Народного фронта
- В США на продажу выставили встречу с фронтменом Metallica
- В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматики
- Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати
- НТВ объявил кастинг собак на главную роль в сериале «Мухтар»
- Российские ученые создали нейросеть для ускоренной обработки длинных текстов
- МЧС: Более 10 тысяч жителей Курской области находятся в ПВР 19 регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru