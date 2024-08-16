Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности

В сообщении говорится, что были помилованы 14 женщин и 16 мужчин. Уточняется, что у некоторых из них есть серьёзные заболевания, также в числе помилованных есть люди пенсионного возраста.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», - заключили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни белорусским судом гражданина Германии Рико Кригера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

